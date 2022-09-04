Девятиклассника, провернувшего аферу на 6 миллионов рублей, задержали в Петербурге

Парня задержали по подозрению в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока одни школьники праздновали 1 сентября, другие, судя по всему, обманывали пенсионеров. Так, по подозрению в мошенничестве 3 сентября полиция Петербурга задержала 16-летнего парня. По версии следствия, тот участвовал в афере на 6 миллионов рублей.

- Первое заявление поступило в полицию 31 августа - 95-летняя женщина передала неизвестному 4 миллиона 300 тысяч рублей. За три дня с аналогичными историями в полицию обратились еще две пенсионерки. В общей сложности они передали мошенникам еще 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Предполагается, что девятиклассник в этой истории играл роль курьера, за что его и задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Личности его пособников пока не установлены.