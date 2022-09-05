Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Петербурге

В Петербурге таксист изнасиловал пьяную пассажирку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал пьяную пассажирку. Все произошло 4 сентября 2022 года. 33-летняя женщина отдыхала с подругой в клубе на Заневском проспекте. Около 4 часов утра она вызвала такси. Сев в машину, она предупредила водителя, что хочет спать и попросила разбудить ее по прибытию. Однако проснулась она от сильной боли. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина проснулась от сильной боли в анальном отверстии, и поняла, что ее насилует таксист. Она закричала и вырвалась. Таксист же стал говорить, что все происходит по обоюдному согласию, - рассказал источник.

Пассажирка выбежала из машины, вернулась домой и позвонила в полицию.

Днем 4 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого на Варшавской улице. Им оказался 30-летний мужчина. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.