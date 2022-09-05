Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, отправившего в нокаут девочку ударом ноги в голову в Ленинградской области

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, ударившего девочку ногой в голову в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, который одним ударом ноги в голову отправил в нокаут девочку-подростка. Инцидент произошел в городе Гатчина в Ленинградской области. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в СК страны.

- По данным следствия, в Ленинградской области мужчина ударил ногой в голову несовершеннолетней, после чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области проводится проверка, - рассказали в комитете.

В выходные подростки гуляли в Гатчине и сцепились языками с каким-то неадекватным мужчиной. Они начались оскорблять друг друга, выкрикивая различные гадости. В итоге мужчина решил показать свою силу. Сначала он ударил ногой девочку по спине, а после удар пришелся подростку в голову, от чего та упала и сразу же потеряла сознание.

На данный момент проводится проверка. Подозреваемого разыскивают.