Синоптик Колесов пообещал холодную погоду с дождями в Петербурге всю неделю

Дожди и холод продержатся в Петербурге всю неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сентябрь в Санкт-Петербурге начался очень холодно и дождливо. И в ближайшую неделю улучшения не ожидается. Об этом 5 сентября 2022 года рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Температура воздуха в первые дни сентября была ниже нормы на 5-7 градусов. Такой температурный фон даже ниже чем наблюдался в начале сентября в прошлом году, в 2010 и 2003 годах. Атмосферное давление уже высокое, но северные ветра и холодная воздушная масса не дают прогреться антициклону, - отметил синоптик.

Увы, такие холода простоят в Петербурге всю неделю. Максимум температура воздуха поднимется до 12-14 градусов, чуть-чуть теплее ожидается 6 сентября. При этом продолжат лить дожди. Если 5 сентября они будут иметь еще кратковременный характер, то с 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, который принесет обильные осадки.