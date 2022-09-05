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Происшествия5 сентября 2022 8:56

ФСБ объявила в розыск украинских военных за пытки и убийства российских военнослужащих

За помощь в поимке подозреваемых назначено вознаграждение в 1 млн рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ФСБ объявила в розыск украинских военных за пытки и убийства российских военнослужащих / Фото: ФСБ

ФСБ объявила в розыск украинских военных за пытки и убийства российских военнослужащих / Фото: ФСБ

ФСБ объявила в розыск двух украинских военных за пытки и убийства российских военнослужащих. Об этом 5 сентября 2022 года сообщили в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Разыскиваемые 26 и 28-летние мужчины.

- Разыскиваются украинские военные преступники: Немичев Константин Витальевич и Величко Сергей Олегович, кличка «Чили», пытавшие и совершившие убийства с особой жестокостью российских военнослужащих, - сообщили в пресс-службе управления.

Мужчины уже объявлены в федеральный и межгосударственный розыск. Также объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей за помощь в поимке военных.

При наличии какой-либо информации о местонахождении подозреваемых просьба звонить по телефонам 02 (102) или 8- (495)667-72-14.