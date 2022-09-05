Уголовное дело возбудили на мужчину, ударившего ногой девочку в голову в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, который ударил ногой по голове девочку, после чего та потеряла сознание. Инцидент произошел в городе Гатчина, когда группа подростков вступила в перепалку с пьяным местным жителем. Об этом 5 сентября 2022 года сообщили в комитете.

- Мужчина, находясь у дома 2А по улице Генерала Кныша, будучи пьяным, ударил не менее двух раз 11-летнюю девочку в область головы и шеи, - рассказали в комитете.

Неадекватом оказался 30-летний местный житель. Его уже задержали и отправили на допрос.

По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.