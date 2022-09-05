Вандал нарисовал глаза скульптуре в Летнем саду Петербурга

Вандал испортил скульптуру в Летнем саду / Фото: Сады Русского музея

В Санкт-Петербурге вандал объявился в Летнем саду. Неизвестный решил "пошутить" и пририсовал глаза одной из белоснежных скульптур. Однако "шутник" не просто нарисовал зрачки, а сделал ему косоглазие. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в пресс-службе садов Русского музея.

- Сегодня во время утреннего обхода Летнего сада, сотрудниками службы безопасности была обнаружена пострадавшая скульптура "Петрония Прима, жена императора Вителлия". Неизвестный нарисовал скульптуре глаза, возможно злоумышленнику показалось это смешной шуткой, - рассказали в пресс-службе садов.

У бюста появились косые глаза / Фото: Сады Русского музея

Посетителям напомнили, что хоть сейчас в Летнем саду и установлены копии оригинальных скульптур, они выполнены из дорогостоящего искусственного мрамора, очистка которого непроста.

На данный момент испорченный бюст закрыли и собираются забирать на восстановление.