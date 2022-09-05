Новую развязку в Колпино построят к концу 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие выходные в городе Колпино Санкт-Петербурга отметили 300-летие со дня основания. Город и "Ижорский завод", расположенный на его территории, были основаны по указу Петра Великого. Сейчас пригород продолжает развиваться. В конце 2023 года в городе появится новая развязка. Об этом 5 сентября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов во время традиционного радиообращения.

- Год назад мы подключили Колпино к трассе М-11 через продолжение Софийской улицы. И продолжаем повышать его транспортную доступность. К концу следующего года построим новую развязку со стороны Невы. На пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе, - отметил градоначальник.

Кроме того, в 2024 году Колпинское шоссе будет расширено до четырех полос, что значительно увеличит его пропускную мощность.