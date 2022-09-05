Жилые дома Петербурга готовы к включению отопления

Смольный: Петербург готов к отопительному сезону. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все жилые дома Петербурга готовы к началу отопительного сезона. Об этом поспешили рассказать в городском жилищном комитете. Сейчас специалисты Фонда капремонта завершают обновление теплосетей в 229 зданиях, но там можно включать батареи хоть сейчас. Однако, напомним, отопительный сезон в Северной столице начнется позднее, когда на протяжении пяти дней в городе температура не поднимется выше +8 градусов.

- Остаются работы по устранению замечаний, настройке систем, - уточняют в жилкоме Петербурга.

К слову, в некоторых домах рабочие устанавливают индивидуальные тепловые пункты, чтобы не «перетапливать» объект. При температурных качелях жильцы могут пожаловаться управляющей компании на жару в квартирах, и специалисты сделают батареи чуть прохладнее. Это позволит снизить плату за «коммуналку». Добавим, что к 15 сентября в Северной столице сотрудники Фонда капремонта должны заменить аварийную кровлю на паре десятков домов.