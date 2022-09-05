Более 230 человек заблудились в лесах Ленинградской области летом 2022 года

В Ленинградской области за лето вывели из леса 234 заблудившихся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшее лето в лесах Ленинградской области заблудились более 230 человек. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в администрации региона. Спасатели и пожарные на протяжении всего сезона искали грибников и отдыхающих, заплутавших между деревьями или в болотах.

- Областные спасатели и пожарные вывели из леса за лето 234 заблудившихся. Для оперативных поисков Аварийно-спасательная служба Ленинградской области укомплектована современной спецтехникой. В распоряжении спасателей – снегоболотоход, квадрокоптеры, - сообщили в администрации.

Также поисками занимались и добровольцы, которые днями и ночами прочесывали километры лесов.

Но с наступлением осени походы в лес становятся опаснее. В случае, если человек заблудится, то поиски становятся уже сложнее за счет непогоды и холодных температур. Лесникам советуют всегда брать с собой заряженный телефон, зарядное устройство, теплые вещи, еду и воду.