Просторные вагоны с широкими дверями протестируют в метро Петербурга

В метро Петербурга протестируют новый состав "Балтиец". Правда, фотографий поезда пока нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Просторные вагоны с широкими дверями начнут испытывать в депо метрополитена Петербурга в районе сентября-октября. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале. Состав «Балтиец» - уже опытный образец, осталось только проверить его в деле. Сами вагоны поступят в город в начале следующей недели. Состав создали специалисты «Трансмашхолдинга», и у него есть пара приятных сюрпризов для петербуржцев. Например, по планам чиновников, увеличится пропускная способность подземки в целом.

- Вагоны сделали просторными, а дверные проемы увеличили до 140 сантиметров – это гораздо шире дверей на действующих вагонах в метрополитене Петербурга, – делится Поляков. – Таким образом, процесс посадки-высадки пассажиров в подземке будет ускорен. Кроме этого сократится стоянка поезда на той или иной станции.

Тяговый привод «Балтийца» полностью российский, внутри чуда инженерии асинхронные электродвигатели. Итого состав может проехать не меньше 200 метров, даже если нет напряжения сети. Воздух в «Балтийце» автоматически обеззараживается, а на дверях вагонов установлены ЖК-мониторы, где будут транслировать удобную информацию о маршруте поезда.