13-летняя девочка забеременела и родила от мигранта в Петербурге

Мигрант соблазнил 13-летнюю девочку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка забеременела от совратившего ее мигранта. 26 августа 2022 года в роддом на улице Тамбасова самостоятельно приехала совсем юный подросток, ей уже исполнилось 14 лет. В тот же день она родила. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26 августа 14-летняя девочка приехала в роддом и родила ребенка. 1 сентября ее выписали, - рассказал источник.

Врачи родильного дома сообщили в полицию о такой совсем еще юной роженице. Началась проверка и выяснилось, что отцом ребенка является 22-летний мигрант. Оказалось, что он совратил девочку, когда ей было 13 лет и дважды переспал с ней 13 июля и 15 декабря 2021 года.

Новоиспеченного отца задержали 5 сентября. Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.