Женщина пыталась убить мужчину в торгово-развлекательном комплексе в Петербурге

Женщина пыталась убить мужчину в ТРК в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге женщина пыталась убить мужчину прямо в торгово-развлекательном комплексе. Все произошло вечером 5 сентября 2022 года в ТРК на проспекте Энгельса. 25-летняя жительница Ленинградской области схватила кухонный нож и пыталась зарезать 24-летнего предпринимателя. Об этом рассказали в следственном комитете Петербурга.

- В подсобном помещении, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Энгельса, на почве личных неприязненных отношений, женщина с целью убийства нанесла несколько ударов кухонным ножом 24-летнему предпринимателю, - рассказали в комитете.

Но убить мужчину ей все же не удалось, так как он начал активно отбиваться. Кроме того, на помощь подоспел охранник комплекса.

Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело. Причины нападения выясняются.