Крохотного котенка спасли из люка рядом с Невой в Петербурге / Фото: Кошкиспас

Еще одна маленькая жизнь была спасена в Санкт-Петербурге. На Васильевском острове прохожие услышали жалобное мяуканье из люка на 27-й линии вечером 4 сентября 2022 года. Оказалось, что в коллекторе, идущем к Неве, из последних сил держится крохотный котенок. Обзвонив разные службы, обратились в "Кошкиспас".

- Открыли люк, из которого доносилось мяуканье. Никого, но из люка в сторону дороги уходит труба, - рассказали добровольцы.

Спасатели открывали одним за другим люки, осматривали из, запускали камеры, но долгое время никого не могли найти.

- Открыв коллектор в 20 метрах от Невы, на одном из бережков мы увидели крохотное существо, - рассказали спасатели.

С помощью удавки и ловкости малыша все же удалось достать и спасти от замерзания или страшной участи в водах Невы. Малыш весь измазался в рыжем песке. Его забрали домой, отмыли, отогрели. Теперь для ребенка ищут семью.