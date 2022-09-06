Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья6 сентября 2022 8:44

Крохотного котенка спасли из люка рядом с Невой в Петербурге

Малыш больше суток провел в холодном коллекторе с водой
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Крохотного котенка спасли из люка рядом с Невой в Петербурге / Фото: Кошкиспас

Крохотного котенка спасли из люка рядом с Невой в Петербурге / Фото: Кошкиспас

Еще одна маленькая жизнь была спасена в Санкт-Петербурге. На Васильевском острове прохожие услышали жалобное мяуканье из люка на 27-й линии вечером 4 сентября 2022 года. Оказалось, что в коллекторе, идущем к Неве, из последних сил держится крохотный котенок. Обзвонив разные службы, обратились в "Кошкиспас".

- Открыли люк, из которого доносилось мяуканье. Никого, но из люка в сторону дороги уходит труба, - рассказали добровольцы.

Спасатели открывали одним за другим люки, осматривали из, запускали камеры, но долгое время никого не могли найти.

- Открыв коллектор в 20 метрах от Невы, на одном из бережков мы увидели крохотное существо, - рассказали спасатели.

С помощью удавки и ловкости малыша все же удалось достать и спасти от замерзания или страшной участи в водах Невы. Малыш весь измазался в рыжем песке. Его забрали домой, отмыли, отогрели. Теперь для ребенка ищут семью.