Александр Беглов возложил цветы на Могилу Неизвестного солдата в Карелии

Александр Беглов возложил цветы к монументу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга 6 сентября 2022 года вместе с делегацией посетил Карелию, где возложили цветы к Мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» в Петрозаводске. Также он пообщался с бывшими жителями блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в республике. Визит приурочен к Дню памяти жертв блокады, который отмечается 8 сентября.

- Мы поддерживаем жителей блокадного Ленинграда независимо от того, где они сегодня проживают. Вы для нас самые дорогие люди. Ваш родной город помнит вас и ждет в гости, - отметил градоначальник.

Также Беглов сообщил, что Петербург готов принимать на лечение и отдых блокадников из Карелии. На данный момент в республике живут более 270 жителей блокадного города.