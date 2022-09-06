Мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности, арестовали в Новгородчине

Мужчина с приятелями избил женщину руками и ногами, исколол отверткой и поджег. Фото: СУ СКР по Новгородской области

В Новгородской области заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, злоумышленника нашли в Москве.

Дело о жестоком убийстве жительницы Польши было возбуждено еще в 1998 году, через пять лет после того, как в польском городе Пенки обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Спустя десятилетия, взявшись за разгадывание старых уголовных дел, новгородские следователи вышли на след предполагаемого убийцы.

Следствие полагает, что мужчина вместе с приятелями вывез знакомую компании женщину в лес на машине. В окрестностях Пенок изверги избили подругу руками и ногами, отверткой, деревянным колом, а затем облили тело бензином и подожгли.

- Мотивом убийства послужил конфликт между преступными группами, занимающимися в 90-е годы торговлей на рынках республики Польша, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас один из предполагаемых убийц задержан, его заключили под стражу и предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается, следователи ищут соучастников убийства.