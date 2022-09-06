Закон, позволяющий убирать бесхозные машины во дворах, разрабатывают в Петербурге

В Петербурге разрабатывают закон, который позволит убирать из дворов мешающие уборке машины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге разрабатывают закон, который позволит убирать брошенные во дворах машины. Речь идет об автомобилях, которые хозяева оставили, но либо не сняли с учета, либо не утилизировали. Такие "сугробы" стоят годами, занимая парковочные места и мешая уборке. Об этом 6 сентября 2022 года рассказали в газете "Петербургский дневник".

- Нужен не просто закон, позволяющий переместить машины из дворов, но и подзаконные акты, которые, определяли бы, в каких обстоятельствах можно привлекать к делу сторонние компании, владеющие эвакуаторами, - пишет издание.

На данный момент в городе нет никаких законов, позволяющих убирать бесхозные машины, так как у любого автомобиля есть владелец. Если же машина стоит по частям, то есть регламент, позволяющий ее убрать и признать по суду бесхозной. Но в случае, если машина целая, то никаких законных способов ее убрать нет.