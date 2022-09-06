Еще 12 фуд-холлов откроются к 2025 году в Петербурге

Рынок фуд-холлов в Петербурге достигнет предела к 2025 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге откроются еще 12 фуд-холлов к 2025 году. Их общая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Об этом говорят аналитики консалтинга Knight Frank St. Petersburg. Если все намеченные проекты удастся реализовать, то рынок общепита в Северной столице увеличится в три раза и будет чересчур насыщенным, считают эксперты. По их словам, особенно плотно будет в центре города.

- Девелоперы уже анонсировали планы по превращению в современные фуд-пространства Торжковского и Сытного рынков. Сейчас Петербург стал гастрономической столицей России, здесь давно и достаточно активно развиваются различные концепции общепита, однако современные форматы фуд-холлов и фуд-моллов появились относительно недавно, - пишут аналитики консалтинговой компании.

Эксперты считают, что новые масштабные общепиты продолжают открываться в Петербурге преимущественно в торговых центрах, либо в виде дополнения к общественным досуговым пространствам.