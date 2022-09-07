Пожар охватил 200 квадратных метров чердака бизнес-центра на Васильевском острове в Петербурге

Мощный пожар охватил здание бизнес-центра на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел серьезный пожар. Утром 7 сентября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 44 на 7-й линии Васильевского острова, где располагается бизнес-центр. Горят подвал и чердак. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- Сообщение о возгорании поступило в 8:33 часов утра. В здание горит подвальное помещение на площади 30 квадратных метров, а также чердак на площади в 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен номер 1-Бис. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают 45 человек личного состава МЧС Петербурга, а также девять пожарных машин. Причина возгорания пока не установлена.