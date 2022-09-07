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Общество7 сентября 2022 7:09

«Магнит» продаст склад от «Дикси» на Митрофаньевском шоссе Петербурга

Складской комплекс достался компании после поглащения сети
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Магнит" продаст доставшийся от "Дикси" склад на Митрофаньевском шоссе

"Магнит" продаст доставшийся от "Дикси" склад на Митрофаньевском шоссе

Фото: Артем КИЛЬКИН

Торговая сеть "Магнит" собирается продать складское помещение на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге, которое досталось компании после поглощения "Дикси". Компания получила помещение еще летом в прошлом году после сделки. Об этом 7 сентября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Несмотря на хорошую транспортную доступность, речь идет о реконструированном объекте с недостаточно эффективными площадями. Разные уровни потолков мешают организации логистики, а также само здание расположено так, что неудобно проезжать фурам, - рассказали эксперты.

Складской комплекс площадью порядка 19 тысяч квадратных метров. Почти всю площадь компания сдает в аренду другим компаниям. "Магнит" рассчитывает получить от сделки около 1,2 миллиардов рублей.