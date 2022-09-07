«Магнит» продаст склад от «Дикси» на Митрофаньевском шоссе Петербурга

"Магнит" продаст доставшийся от "Дикси" склад на Митрофаньевском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН

Торговая сеть "Магнит" собирается продать складское помещение на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге, которое досталось компании после поглощения "Дикси". Компания получила помещение еще летом в прошлом году после сделки. Об этом 7 сентября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Несмотря на хорошую транспортную доступность, речь идет о реконструированном объекте с недостаточно эффективными площадями. Разные уровни потолков мешают организации логистики, а также само здание расположено так, что неудобно проезжать фурам, - рассказали эксперты.

Складской комплекс площадью порядка 19 тысяч квадратных метров. Почти всю площадь компания сдает в аренду другим компаниям. "Магнит" рассчитывает получить от сделки около 1,2 миллиардов рублей.