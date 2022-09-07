Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 8:23

Машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове в Петербурге

На Малом проспекте из-за аварии образовалась пробка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове в Петербурге / Фото: Мегаполис

Машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове в Петербурге / Фото: Мегаполис

В Санкт-Петербурге машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове. Авария произошла утром 7 сентября 2022 года на пересечении Малого проспекта и 10-11 линии Васильевского острова. Об этом сообщает "Мегаполис".

- Я слышал звук удара, находясь в автобусе на проспекте. Полиция ехала с сиреной, объезжала затор в сторону Петроградки, - рассказал один из очевидцев.

На какое бы дело ни спешил наряд полиции, увы, он уже никуда не успел. У машины оказалась разбита передняя часть. Сообщений о пострадавших не поступало.

Из-за аварии проезд по Малому проспекту оказался частично перекрыт. На дороге собралась плотная пробка.

Напомним, что утром рядом с метро "Василеостровская" загорелось здание бизнес-центра. Огонь охватил чердак и подвал дома.