Машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове в Петербурге / Фото: Мегаполис

В Санкт-Петербурге машина полиции попала в ДТП на Васильевском острове. Авария произошла утром 7 сентября 2022 года на пересечении Малого проспекта и 10-11 линии Васильевского острова. Об этом сообщает "Мегаполис".

- Я слышал звук удара, находясь в автобусе на проспекте. Полиция ехала с сиреной, объезжала затор в сторону Петроградки, - рассказал один из очевидцев.

На какое бы дело ни спешил наряд полиции, увы, он уже никуда не успел. У машины оказалась разбита передняя часть. Сообщений о пострадавших не поступало.

Из-за аварии проезд по Малому проспекту оказался частично перекрыт. На дороге собралась плотная пробка.

Напомним, что утром рядом с метро "Василеостровская" загорелось здание бизнес-центра. Огонь охватил чердак и подвал дома.