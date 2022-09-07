Автобусный рейс в Симферополь запустят из Петербурга

Из Петербурга запустят автобусный рейс в Симферополь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Санкт-Петербурга в скором времени появится автобусный рейс в столицу Крыма Симферополь. Об этом 7 сентября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. Он отметил, что именно это направление выиграло в голосовании среди горожан.

- Готовимся запустить маршрут в крымскую столицу – получаем разрешительные документы, - пояснил Поляков.

Также рейс Петербург - Геленджик, который был запущен около месяца назад, активно набирает популярность. Им пользуются не только жители города на Неве, но и туристы из южных регионов страны. Поэтому Поляков дал поручение организовать по пути маршрута остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону, а также продлить сам маршрут до Анапы.