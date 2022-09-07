Суд арестовал петербурженку, пытавшуюся зарезать мужчину в ТЦ

Суд в Петербурге отправил в СИЗО девушку, пытавшуюся убить мужчину в торговом центре. Фото: пресс-служба судов СПб

Суд в Петербурге отправил в СИЗО Полину Левцову, которая пыталась убить мужчину в торговом центре «Гранд Каньон». Напомним, девушка напала на жертву в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ. Левцова ударила мужчину ножом по спине, но тот смог вовремя сориентироваться и отбиться от неадекватной обидчицы. Больше она его не ранила. В тот же день девушку задержали, возбудили уголовное дело. Мужчину отправили залечивать раны в больницу.

- 6 сентября Левцовой предъявили обвинение. Она полностью признала вину. Обвиняемую арестовали на срок по 5 ноября 2022 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судя по фотографиям из зала суда, Левцова выглядит как хрупкая девушка. Она не стала озвучивать, что толкнуло ее на покушение.