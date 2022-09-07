Новое общественное пространство появилось в Петербурге

В центре Петербурга открылось новое общественное пространство / Фото: Жильцова Кристина

В центре Санкт-Петербурга появилось новое общественное пространство, где жители и гости города могут отдохнуть, посидеть в кафе или баре, либо сделать покупки. Оно расположилось в пешеходной зоне между улицами Ефимова и Гороховой. Об этом 7 сентября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Зона для пешеходов, которая соединяет улицы Ефимова и Гороховую, сокращая путь до метро. На четырех этажах здания находятся различные рестораны, бары, магазины и офисы. Здесь гостям предложат попробовать авторскую, средиземноморскую и мексиканскую кухню, - говорится в описании места.

Пока что в пространство заполнено не полностью, но уже работают некоторые заведения, фотобудка. Также для посетителей есть удобные кресла и скамьи для отдыха.