Из-за нехватки автобусов на остановке «Арцеуловская аллея» на севере Петербурга выстраиваются очереди из сотни человек

Жители Приморского района Петербурга жалуются на нехватку автобусов и очереди на остановках. Фото: vk.com/primor

Жители жилого комплекса «Чистое небо» на севере Петербурга выстраиваются в огромные толпы на автобусной остановке «Арцеуловская аллея». Такую картину горожане наблюдают с начала сентября. Люди жалуются, что общественный транспорт ходит не так часто, как это требуется. В итоге пассажиры опаздывают на учебу и работу, а сами автобусы забиваются до отказа так, что там сложно дышать. Люди добрым словом вспоминают маршрутки и просят СМИ как-то повлиять на ситуацию.

По словам местных жителей, это обычная картина для час пика по утрам. Фото: vk.com/primor

- Такая ситуация происходит каждый будний день в утренний час пик. Люди не могут доехать до метро. В ожидании транспорта стоят взрослые и дети, при этом уместиться в подъехавший автобус удается далеко не всем, - сетует местная жительница Светлана. Она и опубликовала фото столпотворения в группе «Наш Приморский район» во «Вконтакте».

В этот же день комитет по транспорту Петербурга заверил, что усилит пару десятков самых востребованных маршрутов. Но входит ли в список автобусы Приморского района – пока неизвестно.