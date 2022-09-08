Сверхплановые доходы Петербурга направят на развязку ЗСД и социальную сферу

Сверхплановые доходы Петербург потратит на развязку с ЗСД и социальную сферу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются увеличить финансирование строительства инфраструктуры города, а также поддержку социальной сферы. Средства на это собираются выделить из сверхплановых доходов городского бюджета. Об этом рассказали в администрации Северной столицы.

- В планах увеличить финансирование строительства Шкиперской развязки с ЗСД и Витебской развязки, которая является первым этапом строительства Широтной магистрали скоростного движения, - сообщили в Смольном.

Кроме того, расходы на социальную поддержку в Петербурге хотят увеличить на 1,5 миллиарда рублей. Еще 1,8 миллиарда пойдут на покупку лекарств для льготников. Субсидии для горожан на покупку жилья также увеличат на 1 миллиард рублей. Еще 5,1 миллиард получат транспортные предприятия, а 3,8 миллиардов направят в организации, которые обеспечивают город теплом.