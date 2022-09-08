Бегущий медведь на фоне радуги в Ленинградской области попал на видео Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области один автомобилист вместе со своей пассажиркой стали свидетелями сказочной картины. 7 сентября 2022 года пара ехала по дороге в Кузнечное к карьеру в Приозерском районе. На их пути появилась яркая радуга, которую они решили снять на видео. Но неожиданно они стали очевидцами еще более интересного события. Прямо перед ними на дорогу выбежал медвежонок, чтобы перебраться на другую сторону леса. ВИдео момента появилось в группе "Грибы и грибники".

- В этом видео прекрасно все. Радуга - вообще невероятная , ну а медведь - это шок контент, - удивились пользователи сети.

Горожане рассказывают, что в садоводствах или рядом с ними стали часто замечать медведей.

- У нас уже третий день по садоводству бродит медведь. Вчера приезжал лесник, пытался его найти. Пока не удалось, - рассказала одна девушка.

Косолапые часто приходят за едой, например, полакомиться опавшими яблоками, так как в лесу с грибами и ягодами в этом году неурожай.