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Происшествия8 сентября 2022 11:30

Суд арестовал двух парней, напавших на семейную пару и велосипедиста на Суворовском проспекте в Петербурге

Одного обвиняемого отправили в СИЗО, второго - под домашний арест
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Суд арестовал двух парней, напавших на семейную пару и велосипедиста на Суворовском проспекте в Петербурге

Суд арестовал двух парней, напавших на семейную пару и велосипедиста на Суворовском проспекте в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест двух парней, которые напали на велосипедиста и семейную пару в центре города. Заседание состоялось 8 сентября 2022 года.

- Около 20 часов 5 сентября двое 20-летних парней и их 16-летний друг напали на семейную пару, демонстрируя пренебрежительное отношение к потерпевшим, применили насилие в отношении последних, то есть совершили хулиганство, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Все произошло на Суворовском проспекте. Сначала парни стали избивать велосипедиста из-за дорожного конфликта. На него вступились мужчина с женщиной, на которых тут же переключились молодые люди и начали бить уже их. Тогда мужчина, чтобы защитить супругу, стал стрелять из травматического пистолета.

Сейчас 16-летний пострадавший еще в больнице. Одному его приятелю назначили арест в СИЗО до 4 ноября, второму домашний арест на тот же срок.