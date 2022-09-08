Туристы принесли 215 млрд рублей Петербургу с начала 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург всегда считался одним из главных туристических городов России. С начала 2022 года Северную столицу посетили уже более 5,5 миллионов человек. При этом, туристы оставили немало денег в городе, таким образов внеся весомый вклад в экономику. Об этом 8 сентября 2022 года рассказал вице-губернатор Культурной столицы Борис Пиотровский.

- С начала года Петербург посетили более 5,5 миллионов туристов. Их вклад в экономику города составил 215 миллиардов рублей - это не налоги, а именно расходы туристов в городе, - отметил Борис Михайлович.

В Петербурге ежедневно проходит множество событий, которые привлекают туристов со всего мира. Музеи, выставки, театры, архитектура - главные "козыри" города на Неве. Помимо этого в Петербурге активно развиваются общественные пространства для отдыха. Так, новое пространство SENO на днях открылось в пешеходной зоне между улицами Ефимова и Гороховой.