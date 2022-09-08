Летучие мыши стали прилетать в квартиры жителей Петербурга на зимовку

Летучие мыши стали прилетать на зимовку в квартиры жителей Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

С наступлением холодов природа начинает потихоньку готовиться к зимней спячке. Так и летучие мыши в Санкт-Петербурге решили, что нет место лучше, чем теплая квартира с людьми. Маленьких крылатых существ все чаще стали встречать жители города у себя дома. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

- Соседи, будьте внимательны. Судя по всему, летучие мышки сейчас ищут место для зимовки. Я таким квартиру не сдаю, но он попробовал, - пошутила горожанка, проживающая в ЖК "Балтийская жемчужина". - 6 сентября мышь влетела в окно пятого этажа. А когда мы его выгоняли, стрекотал и требовал оставить его в покое.

Другие горожане тоже стали рассказывать о подобных гостях. Сразу нескольких жителей Ленинского проспекта посетили такие крылатые гости.

Напомним, что пытаться поймать самостоятельно летучую мыть не стоит. Лучше вызвать специалистов.