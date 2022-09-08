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Происшествия8 сентября 2022 14:15

Более 470 магазинных краж произошло в Петербурге за первую неделю сентября

В общей сложности было похищено товаров на 1 миллион рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге произошло 470 магазинных краж почти на 1 млн рублей с начала сентября

В Петербурге произошло 470 магазинных краж почти на 1 млн рублей с начала сентября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за первые семь дней сентября 2022 года произошло более 470 магазинных краж. Такую статистику 8 сентября приводит издание "Мойка78" со ссылкой на правоохранительные органы. Воры устраивали налеты на магазины по всему городу, вынося вещи то на сумму в районе 500 рублей, а где-то и около 10 тысяч рублей.

- Больше всего воры атаковали сетевые магазины. Добычей преступников становились не только продукты и алкоголь, но и бытовая химия, а также товары для гигиены, - пишет издание.

Общая сумма ущерба магазинов составила почти один миллион рублей. Правда, некоторых воров удавалось поймать прямо с поличным. Так, 6 сентября покупатель решил забить корзинку тушенкой, сгущенкой и рыбой, и выйти со всем мимо кассы. Однако его задержали сотрудники Росгвардии.