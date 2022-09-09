Фура застряла под мостом на Рощинской улице в Петербурге

Фура застряла под мостом в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Хоть знаменитый "Мост глупости" на Софийской улице уже давно закрыт на ремонт, дело его продолжается. Так, на Рощинской улице в Санкт-Петербурге утром 9 сентября 2022 года под железнодорожным мостом застряла фура. Автомобиль смог въехать под мост, а выбраться уже оказалось трудным. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Что в голове было у водителя, - удивляются автомобилисты.

- На знаке 3,8 метра, должен был пролезть, если обычная фура. Видимо, знак не соответствует реальной высоте, - предположили пользователи сети.

Водитель фуры попытался выехать обратно, однако это тоже не дало результатов. Из-за инцидента в пробки оказались остальные участники движения, которые вынуждены ждать, пока освободится проезд под мостом.

Чем закончилась история и вытащили ли фуру из-под моста, пока не сообщается.