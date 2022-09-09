Заместителя начальника отдела РЖД из Ленобласти задержали за взятку в более 2,6 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали заместителя начальника отдела филиала ОАО "Российские железные дороги" из-за взяток. 37-летний мужчина обвиняется в двух эпизодах, причем, в особо крупном размере - более 2,6 миллионов рублей. Об этом 9 сентября 2022 года рассказали в правоохранительных органах.

- Обвиняемый получал взятки от двух компаний за снижение стоимости при согласовании проекта планируемых организациями к выполнению работ на участках железной дороги в Ленинградской области, - рассказал источник.

Так, с апреля по сентябрь прошлого года сотрудник РЖД успел получить от одного предпринимателя более 2,4 миллионов рублей. Со вторым договор был почти на 2 миллиона, однако от общей суммы взяточник успел получить лишь 252 тысячи рублей.

В настоящее время собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.