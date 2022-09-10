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Дом. Семья10 сентября 2022 13:06

Провалившуюся в колодец собаку спасли под Петербургом

На помощь животному прибыли спасатели
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пож Петербургом спасатели вытащили из колодца собаку. Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Пож Петербургом спасатели вытащили из колодца собаку. Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Собака провалилась в колодец под Петербургом. Дворняжка попала в беду в городе Лодейное Поле в Ленобласти. Чудом прохожий услышал, что четвероногий попал в ловушку и жалобно скулит. Но вытащить пса в одиночку было невозможно. Очевидец вызвал на помощь спасателей. Вызволяли бедолагу из западни около 40 минут.

- Утром 10 сентября собаку спасли силами поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Животное извлекли и оказали ему необходимую помощь, - сообщается в Telegram-канале аварийной-спасательной службы Ленобласти.

Ранее спасатели 47 региона эвакуировали из леса заблудившуюся пенсионерку. Поиски осложнялись тем, что пожилая женщина была в камуфляжной одежде. Сейчас жизни бабушки ничего не угрожает.