Провалившуюся в колодец собаку спасли под Петербургом

Пож Петербургом спасатели вытащили из колодца собаку. Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Собака провалилась в колодец под Петербургом. Дворняжка попала в беду в городе Лодейное Поле в Ленобласти. Чудом прохожий услышал, что четвероногий попал в ловушку и жалобно скулит. Но вытащить пса в одиночку было невозможно. Очевидец вызвал на помощь спасателей. Вызволяли бедолагу из западни около 40 минут.

- Утром 10 сентября собаку спасли силами поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Животное извлекли и оказали ему необходимую помощь, - сообщается в Telegram-канале аварийной-спасательной службы Ленобласти.

Ранее спасатели 47 региона эвакуировали из леса заблудившуюся пенсионерку. Поиски осложнялись тем, что пожилая женщина была в камуфляжной одежде. Сейчас жизни бабушки ничего не угрожает.