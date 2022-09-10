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Происшествия10 сентября 2022 13:42

Петербуржец разбился на параплане во время отдыха в Таджикистане

Павел Чернов был известным участником мотосообщества в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербуржец разбился насмерть на параплане в Таджикистане. Фото: vk.com/motosolidarity

Петербуржец разбился насмерть на параплане в Таджикистане. Фото: vk.com/motosolidarity

Житель Петербурга погиб в Таджикистане во время отдыха. Павел Чернов разбился на параплане. Новость о его гибели появилась в сообществе «Мотосолидарность» во «Вконтакте». Чернов был известным членом петербургского сообщества любителей мотоциклов. Сейчас под публикацией десятки горожан выражают соболезнования. Многие вспоминают, что Павел не раз выручал их из беды на дорогах Северной столицы.

- Погиб один из самых светлых людей, составляющих основу нашего мотосообщества, – Паша «Мотовоз». Он разбился на параплане в Таджикистане, - сообщили в группе байкеров.

Добавим, что Павел занимался бизнесом по перевозке мотоциклов. Полеты на парапланах были одним из его нескольких экстрим-увлечений.