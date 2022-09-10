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Происшествия10 сентября 2022 13:54

Скутер влетел в пешехода на тротуаре на Гренадерском мосту в Петербурге

Пострадавшему мужчине потребовалась скорая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Скутер сбил мужчину на тротуаре в Петроградском районе Петербурга.

Скутер сбил мужчину на тротуаре в Петроградском районе Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скутер влетел в пешехода на тротуаре на Гренадерском мосту в Петербурге. Все произошло около 16:00 в субботу, 10 сентября. Первым о ДТП сообщил «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», сославшись на источники в правоохранительных органах. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что скутерист делал на тротуаре. Чудом никто не вылетел с моста в Большую Невку.

- По предварительной информации, сбили 49-летнего мужчину. Ему потребовалась скорая помощь – повреждена нога и есть ссадины на голове, - пишет «Дорожный инспектор».

Добавим, что полиция проводит проверку по факту происшествия. Фотографии аварии в Сети пока не появлялись.