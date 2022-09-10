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Происшествия10 сентября 2022 16:18

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на маршруте из Москвы в Петербург

Из-за этого поезд прибыл в Северную столицу с опозданием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На крыше "Сапсана", следовавшего в Петербург, обнаружили мертвого зацепера.

На крыше "Сапсана", следовавшего в Петербург, обнаружили мертвого зацепера.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зацепер погиб на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Москвы в Петербург. О трагедии сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Все произошла в утреннее время в субботу, 10 сентября. «Сапсан» вынужденно остановили на станции «Угловка» в Новгородской области. На место вызвали скорую и полицию. Поезд простоял 47 минут, и потом отправился в Петербург. В ОЖД в очередной просят не рисковать жизнью ради таких смертельно опасных «забав».

- Соблюдайте правила нахождения на транспортной инфраструктуре, это позволит сохранить вам жизнь и здоровье! – напоминает перевозчик.

О личности пострадавшего не сообщается. Не называется даже его возраст и пол. Правоохранители проводят проверку по факту трагедии.

Позже в Следственном комитете рассказали подробности гибели зацепера.