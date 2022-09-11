Квартиры в новостройках со скидками до 30 процентов стали продавать в Петербурге

В Петербурге появились скидки до 30 процентов на квартиры в новостройках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиры в новостройках Петербурга начали продавать с большими скидками, которые местами доходят до 30 процентов. Экспертов рынка недвижимости цитирует «РБК-Петербург». По словам аналитиков, на такие щедрые предложения застройщики идут не из хорошей жизни – просто-напросто сильно упал спрос на покупку жилья. Дополнительно клиентов заманивают различными акциями.

- Полностью отсутствуют какие-либо скидки, акции и специальные предложения только в 14 процентах объектов на первичном рынке жилья в Петербурге, - обращают внимание в издании.

К слову, за семь месяцев нынешнего года в Северной столице продали только 39,4 тысячи квартир в новостройках. Для сравнения, за этот же период 2021 года продаж было на пять тысяч больше. В основном, квартиры в новостройках разобрали в первом квартале 2022 года. А после апреля наметился спад покупок.