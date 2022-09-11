Тело пропавшего четыре дня назад 77-летнего грибника нашли в лесу под Лугой

Спасатели МЧС эвакуировали тело погибшего пенсионера-грибника из леса под Лугой. Фото: "ЛизаАлерт"

Труп 77-летнего пенсионера обнаружили в лесу около поселка Мшинская в Лужском районе. О трагедии сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти. Дедушка пропал 7 сентября. Как писали поисковики отряда «ЛизаАлерт», он отправился в лес по грибы. С собой взял две деревянные палки и синий рюкзак. Одет был тепло: в куртку и резиновые сапоги. К сожалению, поход закончился бедой.

На поиски дедушки ушло четыре дня. Фото: t.me/acclenobl

- Пожилой мужчина заблудился. Сегодня, 11 сентября, волонтеры обнаружили тело мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - рассказали спасатели.

Добавим, что причины смерти пенсионера пока устанавливаются. Родственников дедушки уже оповестили.