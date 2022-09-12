Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пренесения мощей князя Александра Невского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12 сентября православные верующие отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. С этим праздником жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

- В веках наши предки обращались к подвигам Александра Невского – защитника Руси и Православной веры. Деяния и подвиги Александра Невского стали примером для Петра Первого. Победитель в Северной войне, создатель Российской Империи символически объединил победы Александра Невского со своими победами. В третью годовщину заключения Ништадтского мира в Александро-Невскую лавру по указу Петра были перенесены мощи святого князя, - рассказал градоначальник.

В прошлом году отмечалось 800-летие со дня рождения великого князя. В честь этого в городе прошли праздники, а также реставрационные работы мест, связанных со святым.

В Петербурге 12 сентября состоится Крестный ход по Невскому проспекту. Он стартует в 11 часов утра от Казанского собора.