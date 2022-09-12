Пенсионер отдал мошенникам 9 млн рублей в Петербурге

Мошенники из Петербурга обманули пенсионера на 9 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге доверчивый пенсионер отдал мошенникам 9 миллионов рублей. Причем, деньги из мужчины обманщики тянули на протяжении двух лет. Об этом 12 сентября 2022 года рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- 11 сентября в полицию Кировского района обратился 85-летний мужчина. Он рассказал, что в 2016 году увидел рекламу брокерской компании, в которой предлагалось заработать на инвестициях, - сообщил источник.

Пенсионер решил ввязаться в эту авантюру и связался с "брокерами". В течение двух лет мужчина вложил в "инвестиции" 9 миллионов рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

16 августа этого года мошенники снова связались с пенсионером и предложили вернуть ему вложения. Но для этого попросили данные карты. После этого с карты дедушки было списано 35 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.