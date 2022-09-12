Прокуратура Ленобласти потребовала признать геноцидом блокаду Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленинградской области подала заявление в суд с требованием признать блокаду Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Заявление поступило в суд 12 сентября 2022 года в годовщину открытия Дороги жизни.

- В годы блокады на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их пособники путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами истребили более 33 тысяч мирных жителей, более 109 тысяч военнопленных. На принудительные работы были угнаны более 276 тысяч человек, - сообщили в прокуратуре.

Заявление было подано в Ленинградский областной суд. Ранее такое же заявление поступило в суд от прокуратуры Петербурга.