За стрельбу по подросткам на детской площадке в Петербурге мужчина получил 2 года условно

Мужчина получил 2 года условно за стрельбу по подросткам на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 12 сентября 2022 года вынес приговор мужчине, который стрелял по подросткам, гулявшим на детской площадке в Купчино. Стрелка признали виновным, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Вечером 13 июня 2021 года в течение 40 минут пьяный житель дома 6/4 по Купчинской улице, находясь в своей квартире, устроил стрельбу из ока по подросткам на детской площадке, - рассказали в суде.

Мужчина вооружился нарезной пневматической винтовкой и не менее двух раз выстрелил в детей. В итоге в левую ногу был ранен один из подростков.

Мужчина в суде вину свою признал. Суд назначит ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.