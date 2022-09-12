Мужчина сломал руку в торговом центре на севере Петербурга

Покупатель сломал руку в торговом центре на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

в Санкт-Петербурге мужчина отправился в торговый центр за покупками, но уехал оттуда в карете скорой помощи. Вечером в воскресенье, 11 сентября 2022 года, 51-летний житель Мурино приехал в БЦ "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. Гуляя между магазинами, он запнулся об порожек и упал. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 19:30 часов мужчина споткнулся о порожек и упал. В результате 51-летний житель Мурино получил оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением и ушибленную рану головы, - рассказал источник.

На место сразу же приехали сотрудники скорой помощи. Они смотрели пострадавшего и госпитализировали его в городскую больницу №3. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.