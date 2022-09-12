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Здоровье12 сентября 2022 14:33

Беглов сообщил о более 30 тысячах зараженных в Петербурге

Губернатор отметил рост сезонных заболеваний
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 30 тысяч жителей Петербурга болеют коронавирусом

Более 30 тысяч жителей Петербурга болеют коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что с началом осени жители города стали чаще болеть. На улице похолодало, в квартирах горожан тоже стало холоднее, оттого насморка не избежать. Об этом градоначальник сообщил во время еженедельного радио обращения 12 сентября 2022 года.

- В Петербурге похолодало и начался сезон простудных и вирусных заболеваний, - отметил Беглов.

Со слов губернатора, на данный момент в Северной столице коронавирусом болеют более 30 тысяч горожан. По официальным данным за последние сутки в городе на Неве было зарегистрировано более 3,4 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, 83 пациента отправились лечиться в больницу.

Добавим, что на минувшей неделе специалисты отметили снижения распространения ковида. Поэтому несколько больниц свернули ковидные койки.