Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Петербурге

Мужчина погиб во время пожара в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический пожар произошел в городе Пушкин в Санкт-Петербурге. В половину второго часа ночи 13 сентября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 3 по улице Льва Толстого. На место выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу горел одноэтажный бревенчатый жилой дом, размером 19 на 9 метров. Пламя охватило здание целиком, - рассказали спасатели.

С огнем боролись 15 человек личного состава МЧС Петербурга, а также три пожарные машины. Чтобы справиться с пламенем им понадобилось практически два часа. Пожар был потушен только к половине четвертого ночи.

На месте пожара в доме был обнаружен труп мужчины. Сейчас специалисты проводят исследование и устанавливают причину возгорания.