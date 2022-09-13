Машина перевернулась на дороге в Кудрово

Автомобиль перевернулся на крышу в Кудрово Фото: СОЦСЕТИ

В городе Кудрово под Санкт-Петербургом произошла авария. Легковой автомобиль перевернулся на крышу на тихой улице возле дома 21 по Европейском проспекту. ДТП произошло рано утром 13 сентября 2022 года. Об этом в социальной сети рассказали местные жители.

- В 7:56 часов "акробат" уже лежал. Когда перевернулся, непонятно, - рассказал горожанин.

Судя по тому, как лежит машина, автомобиль перевернулся на дороге, больше никого не задев. Рядом с машиной лежат два колеса. Неизвестно, выпали и они из багажника, либо уже были на дороге.

По словам очевидцев, водитель автомобиля был сильно пьян. На месте ДТП уже работают сотрудники дорожной полиции, а также эвакуатор. Пострадал ли водитель машины не сообщается.