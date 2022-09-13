Полиция задержала мужчину, воровавшего деньги у пенсионеров в Петербурге

Мужчину задержали за серийные кражи у пенсионеров в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчина, который обманывал и обворовывал пенсионеров. На счету 32-летнего жителя Колпино как минимум три эпизода мошенничества. Об этом 13 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 8 сентября в полицию обратилась 76-летняя жительница Приморского шоссе. Ей позвонил незнакомец и сказал, что ее дочь попала в ДТП. Для того, чтобы на дочь не возбудили уголовное дело нужны деньги. Испугавшись, женщина передала курьеру 200 тысяч рублей, но лишь позже поняла, что это обман, - рассказали в полиции.

Вечером в тот же день с таким же заявлением в полицию обратилась 74-летняя пенсионерка, которая живет в поселке Песочный. За "спасение" своего родственника она отдала курьеру 700 тысяч рублей.

А уже 9 сентября полиция задержала мужчину во время аналогичного преступления. Тогда и выяснилось, что именно он причастен в другим кражам. По всем случаям возбуждены уголовные дела.