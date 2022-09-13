Нового черного ягуара показали в Ленинградском зоопарке Петербурга

Новый ягуар появился в Ленинградском зоопарке Фото: принтскрин видео.

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга появился новый питомец. Это черный ягуар по имени Ричард. Скоро хищнику исполнится год. Но для больших кошек - это еще совсем юный возраст. Бархатистого красавца, занявшего недавно свой вольер, показали в пресс-службе зоопарка 13 сентября 2022 года.

- Мы с гордостью объявляем о том, что маленький хищник занял свой вольер и теперь живет рядом со своей бабушкой – самкой ягуара Агнессой. 17 сентября Ричу исполнится ровно год! Взрослыми особями крупные кошачьи становятся в возрасте 3-4 лет, - рассказали в зоопарке.

По характеру Ричард спокойной и осторожный. В основном он предпочитает наблюдать за происходящим и анализировать. Пока что ягуар еще пуглив и не очень привык к публике. Поэтому посетителей зоопарка просят не пугать и не тревожить юного кота.