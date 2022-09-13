Ястреб разбился насмерть, врезавшись в шумозащитный экран под Петербургом

Ястреб разбился насмерть на границе Петербурга и Ленобласти. Фото: vk.com/kng_kontrol47

Ястреб разбился на смерть, влетев в прозрачное стекло шумозащитного экрана на Ивангородском проспекте на границе Петербурга и Ленобласти. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на очевидцев. Местные жители жалуются, что видят такую картину не первый день – птицы попросту не замечают прозрачное препятствие на своем пути. В этот раз интуиция подкачала пернатого хищника.

- Может быть, нужно подготовить обращение к властям, чтобы дорожные службы наклеили на стекло изображение ворон, как это сделали в Лигово. Меньше птицы биться будут, когда увидят силуэты пернатых. А то почти каждый день там кто-нибудь разбивается, - цитируют в издании свидетеля гибели ястреба.

К слову, ранее в областном комитете по природопользованию рассказывали, что уберечь птиц от прозрачных шумозащиных экранов можно с помощью испуга. Для этого как раз подойдут изображения с силуэтами птиц, лучше всего крупных и хищных. Скачать картинки можно во «Вконтакте» с официальной странички профильного комитета.